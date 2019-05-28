Елена Костевич выиграла «серебро» на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене

На третьем этапе Кубка мира-2019 по пулевой стрельбе, который проходит в немецком в Мюнхене, разыграли очередной комплект наград.

Олимпийская чемпионка украинка Елена Костевич завоевала серебряную медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров, сообщает ukrinform.ua.

Уроженка Чернигова Елена Костевич выиграла квалификацию, показав второй результат в финальной серии.

Победила в этой дисциплине Рахи Сарнобат из Индии, а «бронзу» завоевала Антоанета Бонева из Болгарии.

В финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров мировой рекордсмен Олег Омельчук из Ровно занял седьмое место, как и выпускник Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского Олег Царьков в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров.

Добавим, что третий этап Кубка мира-2019 по пулевой стрельбе в Мюнхене завершится в четверг, 30 мая.

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