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Новости » Политика 28 мая, 2019, 20:14
Экс-министр финансов Данилюк рассказал, что будет делать на новой должности в СНБО

Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк, который ранее был на посту министра финансов, рассказал, что сделает с Совета нацбезопасности и обороны «сильный аналитический центр».

Об этом он рассказал во вторник на брифинге, передает Украинская правда.

По словам Данилюка, его цель превратить СНБО в «стратегический площадку принятия важных решений для государства» и заставить этот орган работать эффективно.

Он сообщил, что в последнее время к вопросам национальной безопасности присоединились вопросы энергетики и государственных финансов.

Данилюк отметил, что хочет создать «очень сильную, мощную команду» и что он это умеет делать.

«Это будет сильный аналитический центр, который будет предлагать высшему руководству государства для принятия решения на все важные темы», – сказал он.

«Это вызов, к которому я готов», – добавил Данилюк.
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новости Украиныновости политикиСНБО Александр Данилюк
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