Экс-глава АП Игорь Райнин может вернуться в Харьков – первым заместителем председателя облсовета, – Святаш

Экс-глава Администрации президента Петра Порошенко Игорь Райнин может сменить на посту первого заместителя главы Харьковского областного совета Виктора Коваленко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Дмитрий Святаш.

«Только узнал об афере, которую готовят в Харьковском областном совете. На сессии в четверг собираются поменять Коваленко на Райніна – человека, место которого не в президиуме облсовета, а на скамье подсудимых», – заявил политик.

Руководитель фракции БПП в областном совете Виктор Коваленко является первым заместителем председателя облсовета VIII созыва Сергея Чернова, который поддержал инициативу мэров Одессы и Харькова Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса по созданию политической силы, которая объединит региональных и местных лидеров на внеочередных парламентских выборах.

Об этом президент Украинской ассоциации местного самоуправления Сергей Чернов на прошлой неделе заявил агентству «РБК-Украина».

«Я поддерживаю идею и людей, которые выступают за развитие регионов, углубление реформы децентрализации и усиления местного самоуправления. В последнее время реформа несколько притормозила, сегодня существует опасность, что процесс может быть заморожен», – подчеркнул глава Харьковского областного совета.

Таким образом, если экс-глава АП Игорь Райнин займет пост своего заместителя по областной организации БПП «Солидарность» Виктора Коваленко, а Сергей Чернов попадет в парламент по списку «партии Кернеса-Труханова», то экс-руководитель АП возглавит областной совет.

Дмитрий Святаш

При этом Игорь Райнин, по словам Святаша, при переизбрании 1 заместителя председателя облсовета рассчитывает на голоса депутатских фракций «Оппоблока» и «Видродження».

«Очень надеюсь, что депутаты облсовета не будут участвовать в таком позоре», – подчеркнул народный депутат.

Напомним, глава Администрации президента Игорь Райнин написал заявление об отставке. Президент Петр Порошенко уволил Игоря Райнина с должности главы Администрации президента.

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