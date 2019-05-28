Экологи учат морских микробов поедать пластик: это может спасти океаны

Команда греческих экологов из Технического университета Крита обучает морских микробов питаться пластиком. Это может избавить океаны от тонн мусора.

Об этом сообщает Platforma.

Ученым удалось сделать так, что микробы накапливаются в пластике и способствуют его деградации. Этот биологический механизм можно эффективно использовать, если лучше его понять и исследовать.

Для этого исследователи собрали образцы полиэтилена и полистирола на пляжах Греции. Фрагменты промыли, нарезали на мелкие куски и погрузили в солевой раствор, напоминающий океаническую воду. Образцы подвергли действию двух видов микробов: природных организмов и выращенных в лаборатории. Вторые были «настроены» создавать биопленки на пластиковых поверхностях.

За пять месяцев ученые взвесили образцы и выяснили, что естественные бактерии уменьшили вес полиэтилена и полистирола на 11% и 7% соответственно. При этом лабораторные микроорганизмы потребили меньше пластика, но эффективнее прикреплялись к поверхности отходов.

«Сокращение разрыва между гипотетическим и реальным использованием микробов для пластической деградации может помочь принять меры в борьбе с загрязнением», – пишет команда ученых.

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