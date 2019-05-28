Дополнительного отпуска для участников боевых действий не будет: ВР провалила законопроект

Народные депутаты провалили рассмотрение законопроекта, который унормирует становления сержантского состава за лучшими образцами армий стран НАТО, и отклонили проект закона о дополнительном отпуске для участников боевых действий.

Трансляцию утреннего заседания Верховной Рады Украины ведет телеканал ZIK.

После рассмотрения в сессионном зале проекта Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно урегулирования вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны № 9400 и нескольких голосований среди парламентариев не нашлось голосов в поддержку документа в первом чтении.

Предложения председателя ВРУ Андрея Парубия вернуть законопроект в комитет на повторное второе чтение или субъекту законодательной инициативы тоже не нашли поддержки в зале, спикер объявил, что законопроект отклонен.

Добавим, этим проектом закона предлагалось, что участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны должны предоставлять дополнительный отпуск с сохранением зарплаты на 14 дней.

После того глава ВРУ поставил на рейтинговое голосование законопроект № 10181 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно исполнения воинской обязанности и прохождения военной службы). Документ, который называют важным для развития сержантского состава ВСУ, поддержали только 177 избранников, поэтому его решили не ставить на рассмотрение.

Во время рейтингового голосования не нашлось даже двух сотен голосов за законопроекты из блока вопросов местного самоуправления – проекта закона № 8369 о внесении изменений в Закон Украины «О службу в органах местного самоуправления», а также проекта закона № 8051 о принципах административно-территориального устройства Украины.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что ВРУ не приняла законопроект относительно развития сержантского состава Вооруженных сил Украины, который является ценным для украинских сержантов.

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