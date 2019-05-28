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Новости » Киев 28 мая, 2019, 14:39
Детская железная дорога в Киеве открывает новый сезон

Киевская детская железная дорога открывает свой 66-ой сезон учебно-производственной практики.

Об этом говорится на странице железной дороги в Фейсбуке.

Как отмечается, открытие состоится 1 июня в 10:00.

По старой традиции, новый сезон откроет обновленный и отреставрированный паровоз Гр-336.

«Всем юным железнодорожникам рекомендуется прийти на час раньше до начала официального открытия, в 9:00 к главному корпусу станции, чтобы пройти инструктаж», – говорится в сообщении.

 
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железная дорогадетиновости Украины
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2019-05-28 16:41 :58