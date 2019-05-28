Депутаты ВР зарегистрировали еще один законопроект для защиты держателей домашних СЭС

В парламенте зарегистрирован еще один законопроект, который защищает интересы владельцев домашних солнечных электростанций, в частности, и возведенных на земле.

Об этом сообщает в Facebook Союз активных потребителей и просьюмеров («профессиональный потребитель» либо «производитель-потребитель» - ред.).

Отмечается, что законопроект №10333, разработанный Украинской ассоциацией возобновляемой энергетики и Союзом активных потребителей и просьюмеров, позволит решить проблемы малых домашних СЭС, которые возникли после принят 8449-д.

Среди достоинств законопроекта №10333 – он позволит до конца текущего года завершить и получить «зеленый» тариф для ГСЭС по правилам, которые были до пресловутой #Поправки24.

«Именно такой прогнозируемости государственной политики нам всем не хватало», – подчеркнули в Союзе активных потребителей и просьюмеров.

Также с 2020 года вводится приоритетное стимулирование «малых» ГСЭС – до 10 кВт.

«Этого так хотели сторонники малой распределенной генерации, что не перегружает электрические сети», – подчеркнули эксперты.

Кроме того, с 2020 года вводится возможность строить большие ГСЭС без ограничения места расположения – до 50 кВт.

«Если этим не злоупотреблять, то «зеленый» тариф снижается на 20% от действующей редакции закона. Действуем экономическими стимулами, а не тотальными запретами. Каждый сможет сам принимать решение, когда и где ему выгодно построить ГСЭС», – говорится в сообщении.

Кроме этого, новый законопроект предусматривает техническое решение проблемы установки НКРЕКУ «зеленых» тарифов как для «старых», так и для новых ГСЭС/дВЕС и комбинированных ГСЭС + дВЕС, которая возникла после принятия #Поправки24.

Напомним, в Украине запретили установки домашних солнечных панелей на земле.

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