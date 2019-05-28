Данилюк сообщил, что команда Зеленского договорилась с представителями МВФ в Украине

Мы договорились, что сейчас будем активно сотрудничать с МВФ и другими международными учреждениями для того, чтобы за летнее время подготовить новую программу, которая даст новый толчок для развития нашей страны.

Об этом во время брифинга, который транслирует телеканал ZIK, заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

«Мы проговорили сотрудничество с МВФ, все актуальные вопросы. Мы презентовали наш порядок дня, объяснили, как мы видим развитие страны и как мы видим наше сотрудничество. Полностью наши позиции совпадают. А это – борьба с коррупцией, перезапуск судебной реформы и реформирование судебной системы. Ранее МВФ навязывал Украине свои взгляды, но сейчас чувствуется, что новая власть готова к реальным изменениям, которые важны для страны», – рассказал Александр Данилюк.

Также он опроверг слухи, что МВФ прекращает свою миссию в Украине из-за указа Президента Зеленского распустить Верховную Раду.

«Есть понимание, что это внутреннее решение Украины», – констатировал Данилюк.

Напомним, сегодня, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №327/2019 обнародован на сайте главы государства.

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