Бунт в одесской колонии: чтобы снять обвинения руководство пообещало экскурсию для СМИ

Подавлять бунт вчера пришлось правоохранителям в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной на Люстдорфской дороге. Мятеж арестанты устроили, чтобы добиться улучшения условий содержания и питания. Тюремщики все опровергают, говорят, что бунт вспыхнул из-за проверки личных вещей на наличие запрещенных предметов.

Об этом шла речь в эфире программы новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

О мятеже и пожаре в Южной исправительной колонии №51 стало известно в полдень, а в сеть они выкладывали только что снятое видео, как они обустраивают баррикады. На видео не было видно ни одного охранника.

Тихий бунт в колонии продолжался с прошлой недели. Арестанты утверждают, что их кормят помоями. Аналогичное видео было и у родных. Близкие, едва услышав о беспорядках, примчались к стенам колонии.

«Запретили передавать даже мивину и лапшу. Потому что с сырым мясом и яйцами понятно –испортятся. Но почему нельзя передавать домашнюю еду?» – говорила родственница арестанта Наталья.

О том, почему у заключенных лопнуло терпение окончательно, рассказал священник колонии.

«Началось все с того, что когда люди пришли в столовую, на всех не хватило еды. Сгорела политчасть, еще одно помещение, потому что кто-то поджег», – рассказал священник.

Для подавления бунта на территорию колонии зашли спецназовцы, полицейские и нацгвардейцы. Мятежников изолировали, а с остальными арестантами договаривались. Унять страсти впоследствии удалось без жертв, отмечают силовики. У пятерых сотрудников колонии –черепно-мозговые травмы.

«В настоящее время ситуация полностью контролируемая. Внесено в ЕРДР правонарушение по статье 392 – дезорганизация работы учреждения исполнения наказания», – прокомментировал глава следственного управления ГУ НП в Одесской области Сергей Шайхет.

Тюремщики утверждают, что арестанты устроили бунт не из-за питания, а возмутились, когда пришли проверять их личные вещи.

«Проводили плановый обыск, который заключался в изъятии запрещенных предметов. Будет проведено служебное расследование, выяснены причины, которые могли вызвать такую реакцию, – отметила заместитель начальника Южного межрегионального управления по вопросам уголовных наказаний Наталья Белак.

А чтобы снять все обвинения относительно ненадлежащего содержания заключенных, руководство колонии пообещало экскурсию для журналистов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что из тюрьмы сбежали не менее 15 заключенных, которые скрылись в частном секторе.

Антон Коцуконь, Анна Бечке, Первые о главном

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