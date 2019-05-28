Более 70% производителей электроэнергии выступают за внедрение нового рынка с 1 июля, – опрос ExPro

Производители электроэнергии в Украине преимущественно выступают за внедрение нового рынка с 1 июля.

Таковы результаты опроса, проведенного изданием ExPro.

По данным этого опроса, компании, генерирующие 77% всей электроэнергии, выступают за запуск нового рынка именно 1 июля 2019, как это установлено законодательством. Прежде всего, енергохолдинг ДТЭК и «Донбассэнерго», а также оператор действующих АЭС – НАЭК «Энергоатом», который выступает против технического переноса даты запуска рынка.

«Считаем техническое отсрочки открытия рынка нецелесообразным, поскольку это будет способствовать дальнейшему безответственному невыполнение отдельными участниками рынка и органами государственной власти обязанностей, возложенных на них законом Украины «О рынке электрической энергии», и настаиваем в начале действия нового рынка с 1 июля 2019», – высказал свое мнение в материале издания президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

Согласно данным, опубликованным изданием ExPro, группа ДТЭК аргументирует свою позицию высокой степенью готовности нормативной базы и инфраструктуры. Но с другой стороны, считает, что необходимо установить ценовые ограничения на рынке «на сутки вперед», чтобы избежать ценовых шоков.

«Я категорический противник любого переноса. Я считаю, что срок, который прописан в законе, должен быть выдержан. Даже с теми задержками, которые вызваны недоработанной законодательной базой, есть все основания для перехода к новому рынку. Возможно, не в полном объеме, но надо начинать двигаться с 1 июля», – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В материале отмечается, что, скорее всего, «Центренерго» также поддерживает дату 1 июля, однако публичной позиции компания не высказывала.

Напомним, президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец заявил, что в электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможным отсрочки запуска нового рынка с 1 июля.

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