Боевики ранили одного украинского военного

С начала суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Марьинки и Широкиного.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

«С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял наши позиции вблизи города Марьинки и поселка Широкиного из минометов калибра 120 мм», – говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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