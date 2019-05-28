Боевики ранили одного украинского военного
С начала суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Марьинки и Широкиного.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
«С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял наши позиции вблизи города Марьинки и поселка Широкиного из минометов калибра 120 мм», – говорится в сообщении.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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