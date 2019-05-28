АИС ведет борьбу с Александром Ярославским, который пытается захватить активы группы, – заявление

Группа компаний АИС официально заявила о непрекращающихся попытках «получения контроля над ее активами, носящих характер рейдерского захвата» со стороны структурных предприятий DCH Group Александра Ярославского.

Об этом сообщает пресс-служба группы компаний АИС.

В АИС опровергли опубликованную рядом СМИ информацию о привлечении к уголовной ответственности основателя компании Василия Полякова.

«Относительно председателя наблюдательного совета Группы компаний АИС Полякова В. Л. не было и на данный момент не существует никаких открытых уголовных производств. Также ни по одному из каких-либо уголовных производств Полякову В. Л. не вручали подозрений, а соответственно и не предъявляли обвинений», – отмечается в заявлении.

Ссылаясь на официальное заявление еще одного основателя группы Дмитрия Святаша, АИС также сообщила об очередной попытке «завладение активами Группы компаний АИС, скорее всего, по заказу владельца DCH Group Александра Ярославского».

Как утверждают в АИС, в ЕРДР были внесены сведения о фиктивном уголовном деле, на основании которого вынесено ряд судебных решений и арестованы объекты недвижимого имущества группы АИС (автоцентры, СТО), которые впоследствии были переданы в управление Национальному агентству АРМА.

«АРМА без проведения открытого тендера и соблюдение предусмотренных законодательством Украины процедур передала объекты недвижимости в управление предприятию ООО» ЖК Воздвиженка «, которое входит в состав бизнес-группы Александра Ярославского», – говорится в заявлении.

По информации, которой располагает АИС, исполнителями описанной выше рейдерской схемы являются:

Экс-начальник управления СБУ г.Киева и Киевской области Олег Валендюк.

Заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

Процессуальный прокурор Александр Кондратов.

«Куратор» от Министерства юстиции Украины за Государственной регистрационной службой и национальным агентством АРМА Андрей Довбенко.

«По факту участия в рейдерской схеме этих лиц в правоохранительные органы нами поданы заявления о совершении преступления по ст. 191 и 255 Уголовного кодекса Украины», – заявили в АИС.

Группа компаний АИС инициировала производства в отношении действий национального агентства АРМА и ее должностных лиц. При этом сотрудники Группы компаний АИС с ноября 2018 проводят бессрочную акцию протеста перед центральным офисом АРМА в Киеве.

Как сообщалось ранее, 23 октября 2018 около 200 сотрудников Группы компаний АИС, работающих в киевском автоцентре, провели акцию протеста перед офисом Группы компаний DCH Александра Ярославского и перед Национальным агентством Украины по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА).

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