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Новости » Политика 28 мая, 2019, 13:29
Аваков сообщил, что уже общался с Зеленским «о делах»

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже общался с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

«Да, общался», – сказал Аваков, отвечая на вопросы представителей СМИ.

По его словам, с Президентом они беседовали «о делах».

«О моих непосредственных обязанностях, о безопасности говорили», – добавил Аваков.

В то же время он добавил, что в дальнейшем с Зеленским «конечно, будем контактировать».

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Владимир Зеленскийновости Украиныновости политикиАрсен Аваков
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2019-05-28 14:17 :50