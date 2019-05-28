Аваков сообщил, что уже общался с Зеленским «о делах»

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже общался с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

«Да, общался», – сказал Аваков, отвечая на вопросы представителей СМИ.

По его словам, с Президентом они беседовали «о делах».

«О моих непосредственных обязанностях, о безопасности говорили», – добавил Аваков.

В то же время он добавил, что в дальнейшем с Зеленским «конечно, будем контактировать».

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