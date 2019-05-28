Абитуриенты сегодня сдают ВНО по английскому языку

Сегодня абитуриенты будут сдавать внешнее независимое оценивание по английскому языку, на которое зарегистрировались 96 тысяч человек.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Допуск участников в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Само тестирование начнется в 11.00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с

В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриента в пункт проведения ВНО допущен не будет.

Участникам ВНО советуют заранее узнать адрес проведения внешнего независимого оценивания по иностранному языку, указанный в приглашении-пропуске на информационной странице. Маршруты к пунктам проведения внешнего независимого оценивания размещены на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Рекомендуют взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

УЦОКО напоминает, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе любые средства связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Участники начнут работу в тестовом тетради из заданий части «Понимание речи на слух (аудирование)».

Во время типичной речи, которая будет звучать перед началом выполнения заданий сертификационной работы, инструктор предложит абитуриентам прослушать фрагмент аудиозаписи и проверить качество звука. Если все участники тестирования подтвердят удовлетворительное качество звука, один из них поставит подпись в аудиторном протоколе. Если кто-то из абитуриентов будет иметь замечания к качеству воспроизведения записи, он должен поднять руку и сообщить о проблеме инструктору. Инструктор осуществит предусмотренные соответствующей инструкцией меры для обеспечения качественного звука во время тестирования.

На выполнение заданий части «Понимание речи на слух (аудирование)» будет отведено 30 минут. Участникам предложат прослушать несколько аудиозаписей продолжительностью от 10 секунд до 3 минут каждый. Запись каждого из блоков фрагментов текста будет повторена дважды. В записи предусмотрены паузы различной длительности, о которых будет информировать диктор на аудиозаписи. Эти паузы позволят ознакомиться с формулировками тестовых заданий и выполнить их в тестовой тетради. После прослушивания всех записей участникам тестирования будет также предоставлено время (до 5 минут) для переноса ответов на тестовые задания по аудированию в бланк А.

После выполнения заданий этой части сертификационной работы абитуриенты смогут выполнять задачи следующих частей в произвольном порядке.

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