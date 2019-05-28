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Новости » Политика 28 мая, 2019, 19:53
31 мая состоится съезд партии «Европейская Солидарность»

Волонтер Юрий Бирюков заявил, что в пятницу, 31 мая, состоится съезд партии «Европейская Солидарность».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В пятницу будет съезд партии «Европейская Солидарность». Одно из планируемых решений – полный роспуск Центральной рады партии и избрание нового состав», – написал Бирюков.

«Такие вот «косметические обновления», – добавил он.
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