31 мая состоится съезд партии «Европейская Солидарность»

Волонтер Юрий Бирюков заявил, что в пятницу, 31 мая, состоится съезд партии «Европейская Солидарность».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В пятницу будет съезд партии «Европейская Солидарность». Одно из планируемых решений – полный роспуск Центральной рады партии и избрание нового состав», – написал Бирюков.

«Такие вот «косметические обновления», – добавил он.

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