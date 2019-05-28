28 мая Рада будет заниматься изменениями к военным стандартам

Верховная Рада на пленарном заседании во втором чтении попытается принять законопроект №8370 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов».

Об этом говорится в повестке дня, передает Укринформ.

Так, в первом чтении народные депутаты рассмотрят законопроект №8369 «О внесении изменений в Закон Украины «О службу в органах местного самоуправления», №8051 «Об основах административно-территориального устройства Украины». Также на повестке дня парламентариев проекты постановлений №8576 и №8292 относительно изменений в административно-территориальном устройстве Донецкой и Львовской областей.

Кроме того депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты №6447 «О внесении изменения в статью 26 Закона Украины «Об исполнительном производстве» об освобождении органов местного самоуправления от уплаты авансового взноса для проведения исполнительных действий», №9400 относительно урегулирования вопроса реализации права на дополнительный отпуск участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны, №10181 относительно исполнения воинской обязанности и прохождения военной службы. Во втором чтении парламентарии попытаются принять законопроект №8370 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов».

Также, согласно повестке дня, депутаты должны рассмотреть законопроекты №9438 по обеспечению гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права, №9353 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования».

Также на повестке дня социальные вопросы. В частности, законопроект №7113 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно повышения гарантий социальной защиты беременных женщин» и №8528 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса отпусков работников театров», №6350 о предоставлении отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки.

На повестке дня Рады во вторник также – рассмотрение во втором чтении законопроекта №7486 «О внесении изменений в закон «О дорожном движении» относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных».

В первом чтении планируют рассмотреть проект закона №9290 по обеспечению выполнения Украиной Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, №8237 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно содействия развитию благотворительной деятельности», №8305 о злоупотреблении опекунскими правами.

Верховная Рада во вторник также планирует принять проект постановления №10125 «Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации».

Кроме того, Рада планирует назначить слушания «Сбалансированное развитие человеческого капитала в Украине: задачи образования и науки», внеочередные выборы сельских и поселковых председателей и утвердить Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2019-2023 годы.

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