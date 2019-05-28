28 мая – 103 годовщина смерти Каменяра

Иван Франко. Фото: photo-lviv.in.ua

Сегодня, 28 мая, в 103 годовщину смерти выдающегося украинского писателя, поэта, публициста, переводчика, ученого, общественного и политического деятеля Ивана Франко во Львове состоялись поминальные мероприятия.

Об этом в Facebook сообщает Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко – Дом Франка.

«В годовщину смерти Ивана Франко, отдаем дань уважения Гению торжественными поминальными мероприятиями на Лычаковском кладбище, богослужением в церкви св. Софии», – говорится в сообщении.

Заупокойное богослужение в храме св. Софии (вул. Ивана Франко, 121-а) прошел в 10.00, а поминальные мероприятия на могиле Франко на Лычаковском кладбище запланированы на 16.00.

Также в рамках Дней памяти Ивана Франко во Львове, 30 мая, в Украинском католическом университете состоится научный симпозиум «Религиоведческий и научный дискурс Ивана Франко».

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