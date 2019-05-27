Зеленский как Президент впервые посетил Донбасс

Президент Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Глава государства пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектование подразделений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – через 400 метров, отмечают в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Президента.

Зеленский осмотрел бытовые условия украинских военных и заявил, что необходимо улучшить.

«Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными», – сказал Глава государства.

Кроме того, президент заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирського о ситуации в районе проведения ООС.

Фото: пресс-служба Президента.

В совещании принял участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко передал дела своему преемнику на посту - Руслану Хомчаку.

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