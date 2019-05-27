Заявление Коломойского о дефолте грозит экономике Украины, – Гопко

Заявление бизнесмена Игоря Коломойского относительно подражания примера Греции относительно кредитов МВФ составляет угрозу национальной экономике.
Такое мнение высказала глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook.
«Считаю, что объявленное в интервью заявление порождает катастрофическую угрозу для нашей экономики и даже, как следствие, риск потери государственности», – заявила она.
Гопко отметила, что нынешнее состояние дел и взаимоотношений с МВФ и другими внешними кредиторами не может полностью устраивать Украину и требует широкомасштабного пересмотра.
Грецию в 2015 году максимальными усилиями спасал весь Евросоюз, а Аргентину после 2001 года «вытягивали» из долгового кризиса США. Будет ли иметь Украина спасителей такого уровня после того как пренебрежет своими долговыми обязательствами и объявит дефолт?, - спрашивает депутат
«Страна, которая воюет, имеет глубокий внутренний экономический кризис, отсутствие значительных внутренних и внешних инвестиций, высокий уровень других рисков, не может существовать в режиме ожидания по 1-1,5 года 1,5-2 млрд долл. США, которые и так идут не в экономику, а в национальные резервы и на покрытие дефицита бюджета и выплату старых долгов», – подчеркнула депутат.