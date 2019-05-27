Закон о двойном гражданстве уже нужен, – Балога предложил Президенту внести инициативу

Уверен, что скоро Президент Зеленский вынесет на обсуждение закон о двойном гражданстве.

Это заявил народный депутат Украины Виктор Балога в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

По мнению депутата, Президент Зеленский вскоре внесет закон о двойном гражданстве для украинцев со странами-соседями ЕС.

«Такой закон сейчас на времени! Ведь людей, которые имеют второй паспорт, действительно много, а потому нужно это все упорядочить и привести в соответствие к Конституции и закону, и первый шаг должен сделать именно новый президент», – подчеркнул Виктор Балога.

Сам народный депутат заверил, что имеет только украинский паспорт: «Если бы я гипотетически имел венгерский паспорт, то не занимал бы позицию, которая является иногда дискомфортной. Я являюсь украинским, а не закарпатским политиком, членом парламента, а потому считаю, что очень несправедливо в отношении своего государства, когда депутат Верховной Рады, или мэр, или председатель областного совета имеет паспорт еще одной страны», – подчеркнул господин Балога.

Относительно венгерских политиков и их призывов о Закарпатье, то депутат советует вообще не обращать на такое внимание.

«Пусть они шумят и делают что угодно, но мы – не в 1938 году. Наша 128-я бригада, которая прошла войну на Востоке, сейчас базируется на Закарпатье. Более 98% местного населения Закарпатья считают себя украинцами, а потому господствующая нация на этой территории – украинская, и нам не за что волноваться. Но напомню, что проблемы в других регионах произошли из-за того, что местное население хотело лучшей жизни», – признал Виктор Балога.

Как сообщалось, в МИД выражают веру в то, что Украина и Венгрия могут достичь компромисса в споре относительно языка образования на взаимовыгодных условиях.

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