За месяц госдолг Украины вырос на миллиард долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля 2019 года составляет 2 124,80 млрд грн или 79,82 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

По данным Минфина, на протяжении апреля 2019 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 22,22 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 1,03 млрд долларов.

По состоянию на 30 апреля внешний долг составил 1 337,32 млрд грн (62,94% от общей суммы долга) или 50,24 млрд долларов, внутренний долг – 787,49 млрд грн (37,06%) или 29,58 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 845,55 млрд грн (86,86% от общей суммы долга) или 69,33 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 279,26 млрд грн (13,14%) или 10,49 млрд долларов.

Напомним, государственные заимствования за январь-апрель 2019 года составили около 158,5 млрд грн. При этом платежи по погашению государственного долга за январь-апрель составили около 126,9 млрд грн

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