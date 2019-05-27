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Новости » Мир 27 мая, 2019, 22:07
Из-за огромного госдолга Италии грозит €3,5 млрд штрафа

На следующей неделе Еврокомиссия может запустить процедуру наложения на Италию штрафа размером в 3,5 миллиарда евро за огромный государственный долг этой страны.

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает Укринформ.

«Европейская комиссия может инициировать на следующей неделе дисциплинарную процедуру в отношении Италии за то, что эта страна не смогла сократить размер своего госдолга. Италии грозит штраф размером в 3,5 миллиарда евро», – говорится в сообщении.

Правила ЕС требуют, чтобы дефицит бюджета не превышал 3% ВВП, а размер госдолга – 60% ВВП. Если эти показатели выше, то страны должны сокращать долговую нагрузку.

Запуск так называемой процедуры чрезмерного дефицита (Excessive Deficit Procedure) предусматривает наложение штрафа в размере до 0,2% ВВП. В случае Италии штраф может составить около 3,5 млрд евро.

Италия получит время, чтобы привести свои финансы в соответствие с требованиями ЕС. Финальное решение относительно штрафа может быть принято за несколько месяцев.

Размер государственного долга Италии составляет 132% ВВП.
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2019-05-27 22:33 :17