Юзик из «95 Квартала» решил баллотироваться в парламент по мажоритарке

Актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков («Юзик») будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, если пройдет проверку партии «Слуга народа».

Об этом LB.ua рассказал глава штаба партии Александр Корниенко.

«Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге», – сказал Александр Корниенко.

Глава штаба отметил, что пока Корявченков – единственный из «Квартала», кто выразил желание получить мандат народного депутата. Актеры студии, которые пожелали участвовать в парламентских выборах, будут освобождены от некоторых этапов проверки, в частности от беседы с психологом, рассказал Корниенко.

44-летний Юрий Корявченков родом из Кривого Рога. Закончил Криворожский технический университет по специальности «инженер-электрик». Работал электрослесарем, инженером в Центральном горно-обогатительном комбинате. Играл в КВН с 1995 года, позже – в студии «Квартал 95».

На президентских выборах 2019 года возглавил штаб Владимира Зеленского в Кривом Роге.

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