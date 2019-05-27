Юзик из «95 Квартала» решил баллотироваться в парламент по мажоритарке

Актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков («Юзик») будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, если пройдет проверку партии «Слуга народа».
Об этом LB.ua рассказал глава штаба партии Александр Корниенко.
«Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге», – сказал Александр Корниенко.
Глава штаба отметил, что пока Корявченков – единственный из «Квартала», кто выразил желание получить мандат народного депутата. Актеры студии, которые пожелали участвовать в парламентских выборах, будут освобождены от некоторых этапов проверки, в частности от беседы с психологом, рассказал Корниенко.
44-летний Юрий Корявченков родом из Кривого Рога. Закончил Криворожский технический университет по специальности «инженер-электрик». Работал электрослесарем, инженером в Центральном горно-обогатительном комбинате. Играл в КВН с 1995 года, позже – в студии «Квартал 95».
На президентских выборах 2019 года возглавил штаб Владимира Зеленского в Кривом Роге.