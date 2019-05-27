«Имел на это полное право»: Тимошенко безоговорочно поддержала роспуск ВР Зеленским

Полномочия ВРУ новым Президентом Украины прекращены законно – он имел на это полное право.

Об этом во время заседания Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп), которое транслирует телеканал ZIK, заявила председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Нардеп поддержала позицию Президента Владимира Зеленского относительно роспуска Верховной Рады, заявив, что разговоры о незаконности досрочного прекращения полномочий ВРУ являются безосновательными. По ее словам, коалиции в ВРУ нет уже давно, а голосования, которые происходили в парламенте, были на базе договоренностей вне коалиции. Тимошенко также заявила, что это не Президент, а Верховная Рада сама прекратила свои полномочия, так как давно не является представительским органом украинского общества, поскольку в ВРУ принимали лоббистские и коррупционные законы, поэтому парламент следует немедленно распустить.

«Единственное, у Верховной Рады был выбор – уйти с честью, приняв новый закон о выборах народных депутатов, которые полностью убирают мажоритарную составляющую, или уйти без чести на выборы по старому закону», – заявила Юлия Тимошенко.

По ее словам, теперь все разговоры о новом Избирательном кодексе – «фейковые разговоры», поскольку избирательный процесс уже начался.

«Что бы сейчас не говорили о новом Избирательном кодексе, уже исправить то, что Верховную Раду отправили по старым коррумпированным недопустимым законам на выборы, это уже, к сожалению, случилось», – сказала она во время Согласительного совета.

Тимошенко также заявила, что Рада, досрочно лишенная полномочий, сейчас не имеет права принимать решения. По ее словам, президиум, однако, считает по-другому. Поэтому Тимошенко призвала парламентариев рассматривать вопрос относительно бюджетного процесса.

Напомним, 27 мая во время заседания Согласительного совета председатель ВРУ Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада в ближайшее время должна рассмотреть Избирательный кодекс в части введения открытых списков, законопроект об импичменте Президента, а также проект закона о ВСК.

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