Игра на грани фола для Зеленского будет угрожающей перед выборами в ВР, – Фесенко

Стратегия, которую избрали в партии Владимира Зеленского относительно противостояния с нынешним парламентом и старыми политическими элитами, пока работает на пользу президентской политсилы. Но надо помнить о том, что коалицию в ВР можно создавать только среди партий, которые выиграли на выборах.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK рассказал политолог Владимир Фесенко.

«Насколько я знаю, единственное партийное большинство для «Слуги народа» – не просто мечта. Ведь по данным социологических опросов, есть данные, что партия может получить почти 44 процента по партийным спискам», – сказал Фесенко.

Более того, есть также информация о том, что за кандидатов на мажоритарных округах, которых будет поддерживать президент Зеленский, готовы голосовать в большинстве регионов страны, кроме Галичины. Что, собственно, дает основания для определенного оптимизма и руководителям избирательного штаба «Слуги народа».

«Безусловно, автоматически этого не произойдет, потому что ситуация за два месяца до выборов еще может немного измениться. Однако, стратегия, которую сейчас избрали в партии Зеленского – противостояние с нынешним парламентом и старыми политическими элитами, – пока работает на них. Если им удастся сохранить волну настроений, тогда у них есть определенные шансы на то, чтобы попытаться сформировать однопартийное большинство, хотя у нас никогда такого не было», – отметил он.

Относительно возможного объединения с мажоритарщиками, по его словам, есть нюанс, о котором надо помнить. Ведь коалицию создают партии, победившие на выборах.

«Мажоритарщики могут быть участниками коалиции, но не субъектом ее создания. Поэтому, если партии «Слуга народа» не будет хватать голосов для формирования коалиции, то без партии это будет сделать трудно. Вообще, надо будет юридически оценить, насколько это корректно. Ведь мы сейчас видим, что команда Зеленского иногда играет в то, что называется «на грани фола» в правовом смысле, а это всегда является потенциальным риском», – считает Фесенко.

Поэтому он подчеркнул, что все же опирается на консервативный вариант и потенциальным союзником в новой Верховной Раде для партии Зеленского будет, как минимум партия, «Батькивщина».

«Батькивщина» уже сейчас демонстрирует конструктивность и поддерживает большинство инициатив нового президента. Поэтому именно она может быть потенциальным союзником. Но в роли союзников также могут быть, если пройдут, как партия Смешко, так и Вакарчука», – добавил он.

Напомним, в Конституционный Суд поступило представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Представление поступило 24 мая и уже распределено судье-докладчику.

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