Японию и Европу соединили железной дорогой

Япония отправила первый грузовой поезд сообщением Йокогама-Вроцлав. Он привезет грузы из Японии в Польшу более чем вдвое быстрее, чем контейнерное судно.

Об этом сообщает Центр транспортных сообщений.

Поезд будет двигаться по транссибирской железнодорожной магистрали. Из Японии в континентальную Азию, а именно во Владивосток, поезд достанется на пароме.

Отмечается, что это первый тестовый поезд, который свяжет Йокогаму с Европой. В дальнейшем планируют увеличивать количество рейсов и объемы перевозки грузов.

Поезд во Вроцлав будет ехать в течение 19 суток и прибудет в середине июня 2019 года. При этом, альтернативный путь доставки грузов – морем через Суэцкий канал – длился бы около 45 суток. Таким образом, железнодорожное сообщение между Европой и Японией более чем вдвое быстрее, чем морское.

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