Ямы на дорогах стали клумбами: луцкие активисты потролили мэрию

В Луцке общественные активисты потролили мэрию, посадив цветы в ямах на улицах.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал активист Владимир Бут-Гусаїм.

Ямы на дорогах стали клумбами: луцкие активисты потролили мэрию

По его словам, волонтеры общественной организации «Развитие микрорайонов города» высадили цветы в ямах на асфальте на улицах Набережной и Заньковецкой.

Ямы на дорогах стали клумбами: луцкие активисты потролили мэрию

«Мы привлекаем внимание к проблеме большого количества ям на дорогах города Луцка после зимы», – отметил активист.

Ямы на дорогах стали клумбами: луцкие активисты потролили мэрию

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