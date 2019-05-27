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Новости » Регионы 27 мая, 2019, 11:25
Ямы на дорогах стали клумбами: луцкие активисты потролили мэрию

В Луцке общественные активисты потролили мэрию, посадив цветы в ямах на улицах.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал активист Владимир Бут-Гусаїм.

Ями на дорогах стали клумбами: луцькі активісти потролили мерію
Ямы на дорогах стали клумбами: луцкие активисты потролили мэрию

По его словам, волонтеры общественной организации «Развитие микрорайонов города» высадили цветы в ямах на асфальте на улицах Набережной и Заньковецкой.

Ями на дорогах стали клумбами: луцькі активісти потролили мерію
Ямы на дорогах стали клумбами: луцкие активисты потролили мэрию

«Мы привлекаем внимание к проблеме большого количества ям на дорогах города Луцка после зимы», – отметил активист.

Ями на дорогах стали клумбами: луцькі активісти потролили мерію
Ямы на дорогах стали клумбами: луцкие активисты потролили мэрию
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Луцкактивистыремонт дорогновости Украины
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