Все будет Бенисуэла, а не Греция: После дефолта Украине «поможет» разве Россия, – нардеп

После победы популистов во главе с Ципрасом дефолт объявили, чтобы избавиться от внешнего управления, но упали в такую яму, что снова вынуждены были просить деньги и у ЕС и МВФ только на гораздо худших условиях и под значительно большим контролем. Еще и продали китайцам портовую инфраструктуру. В наших условиях ЕС не поможет. Поможет, очевидно Россия.

Об этом на своей Фейсбук-страничке пишет народный депутат Николай Княжицкий.

Подаем сообщение в полном объеме:

«Игорь Коломойский говорит, что мы должны брать пример с Греции и объявить дефолт, а Зеленский должен перестать слушать Запад, потому что его рейтинг упадет так, как упал рейтинг Порошенко.

Но в Греции было все иначе. Наш долг около 50 млрд долл., в Греции был около 325 млрд! Живет в Греции 11 млн человек. Кризис там начался еще после общего кризиса в 2008 году. Греция начала получать помощь от ЕС. Получила больше 300 млрд! После объявления дефолта граждане потеряли сбережения в банках и 400 тысяч человек из 11 млн выехали на заработки!!! Это означает, что пропорционально из Украины выедет 4 млн человек!!! Греция с 9 уровня по бедности в ЕС упала на третье место. Беднее только Болгария и Румыния. Налоги после дефолта страна вынуждена была поднять.

Почему? А потому, что после победы популистов во главе с Ципрасом дефолт объявили, чтобы избавиться от внешнего управления, но упали в такую яму, что снова вынуждены были просить деньги и у ЕС и МВФ только на гораздо худших условиях и под значительно большим контролем. Еще и продали китайцам портовую инфраструктуру. В наших условиях ЕС не поможет. Поможет, очевидно Россия. Порты тоже продадим китайцам, потеряем людей, рискуем потерять независимость. Это реальные опасности, которые стоят перед Украиной и вероятность такого сценария точно больше 50 процентов. Готовьтесь».

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