Верховный суд отказался рассматривать иск к Зеленскому относительно роспуска ВР

Верховный Суд отказал в открытии производства в деле по иску к Президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным Указа о прекращении полномочий Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Верховный Суд отказал в открытии производства в деле по иску к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного Суда Украины», – говорится в сообщении.

Верховный суд пришел к выводу, что по смыслу положений ч.2 ст. 147, ч.1 ст. 150 Конституции, проверка на предмет соответствия Основному Закону всех без исключения правовых актов Верховной Рады и президента относится к полномочиям Конституционного Суда.

Истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года, и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. Утверждал, что назначение внеочередных выборов в ВРУ на 21 июля 2019 года тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участия в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.

Данное постановление может быть обжаловано в Большую Палату Верховного Суда в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

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