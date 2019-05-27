Венчурная стратегия ICU: Макар Пасенюк и Константин Стеценко раскрыли подробности

.Топ-менеджеры и совладельцы ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк рассказали обо всех инновационные проекты, в которые инвестировала их финансовая группа.

Еще в октябре прошлого года на Ukraine Week в Лондоне они официально заявили о выходе ICU на венчурный рынок, но обнародовали названия только двух из пяти стартапов, долю в которых приобрели.

Один из них – очень популярный в мире среди котофилов и собаколюбов Petcube, интерактивная «няня» для домашних животных от украинских разработчиков Ажнюка и Нескина. Это маленький многофункциональное устройство, работающее через wi-fi и управляется через мобильное приложение, поддерживает онлайн-связь хозяина с его питомцем.

Второй проект, инвестиции в который раскрыл Макар Пасенюк, тоже украинский – серия гаджетов от компании Hideez Technology, которая вызвала в начале 2018 повышенный интерес специалистов на Blockchain Hub в Киеве. Устройство Hideez Key 2 обеспечивает суперзащита цифровой информации на основе недоступной для перехвата технологии Invisible Pin.

Теперь же стали известны три другие высокотехнологичные разработки из первой пятерки стартапов, удостоившихся финансового внимания ICU, а также новые инвестиции группы.

«У нас долгосрочная стратегия венчурных инвестиций, и она включает в себя вложения в инновационные проекты самых разных направлений – от кибербезопасности в fashion tech и банков будущего», – рассказывает Макар Пасенюк.

Например, американский Good Money, совершенно особый для финансовой среды онлайн-банк, приоритетами которого, кроме дохода, демократия, общечеловеческие ценности и принципы социальной справедливости. Его глава, филантроп Гуннар Лавлейс, планирует охватить сетью своих банкоматов весь цивилизованный мир и вообще отказаться от комиссий за снятие средств. Кредитные и депозитные программы банка более чем конкурентные на рынках, а 50% прибыли банк будет направлять на эко-проекты и гуманитарные программы. При этом каждый клиент банка Good Money автоматически становится его акционером.

Еще один проект, партнером которого стала группа ICU, связанный с ритейлом. Интернет-платформа Smart Commerce функционирует как гигантская база данных о каких-либо потребительских товарах. Она собирает и анализирует сведения о ценах, ассортименте, наличии товаров у производителей, а также спрос на них. Фишка Smart Commerce – в скорости обработки информации, ее своевременность и актуальность для пользователей. Покупатели здесь могут в один клик приобрести оригинальные товары по цене производителя, минуя сетевые наценки. А продавцы, среди которых такие транснациональные гранды, как Procter & Gamble и Nestle, с удовольствием пользуются в маркетинговых целях свежей рыночной аналитикой от онлайн-сервиса Smart Commerce.

Два одессита, Вадим Роговский и Александр Арапов, разработали уникальную технологию 3DLook, которую тоже заметила и финансировала ICU. И теперь компания 3DLook, кроме двух украинских, имеет офис в Соединенных Штатах и ​​в Лондоне. А французская корпорация LVMH, которая объединяет целое созвездие роскошных брендов, таких как Givenchy и Dior, даже присудила этому проекту премию, как лучшему стартапа в сфере моды и ритейла. Эта инновационная технология, созданная украинскими IT-инженерами и не имеет аналогов в мире, всего по двум фотографиях строит точную проекцию человеческого тела, необходимую для выбора правильного размера одежды онлайн.

Еще один пример – компания Apostera, что разрабатывает специальные программы для автомобильной промышленности, которые помогают рядовым владельцам авто в навигации и обеспечивают им более безопасное лавирования в дорожном трафике. Тема создания безопасного автомобиля очень актуальна для экспертов, создают концепты желанных автобрендов. Поэтому украинская команда Apostera теперь базируется в Мюнхене, имеет филиалы в Китае и Украине.

По данным Макара Пасенюка, сумма вложений IСU в каждый стартап варьируется от $ 200 тис до $ 1 миллиона и зависит от характера и потребностей самого проекта.

Принципы отбора проектов, достойных внимания группы, озвучил Константин Стеценко. По его словам, для получения инвестиций от ICU, компания должна иметь инновационный продукт, амбициозную команду, которая мыслит масштабно и не боится рисковать и возможность вывода продукта на глобальные рынки.

Как объясняет Константин Стеценко, для реализации третьего пункта компании придется бороться за капитал уже совсем на другом уровне, – ей нужно стать конкурентной на мировых рынках.

«Взгляд инвесторов и покупателей там рассеивается на сотни тысяч других технологических продуктов. Наша роль в том, чтобы посмотреть на уникальность компании на более раннем этапе и помочь ее продукта стать заметным и значимым на глобальном уровне», – резюмирует он.

Справка:

Финансовая группа ICU была основана в 2006 году и управляется двумя партнерами Макаром Пасенюком и Константином Стеценко. Основные сферы деятельности ICU – торговые операции, инвестбанкинг, управление активами частных лиц и институциональных инвесторов, общая сумма которых превышает $ 0,5 млрд.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.