Ведущий британский ученый советует ежедневно принимать витамин D

Один из ведущих британских ученых Стив Джонс призвал людей ежедневно употреблять витамин D.

Генетик Стив Джонс заявил о том, что никогда не думал, что будет принимать витаминные добавки, потому что считал их ерундой. Однако, сейчас изменил свое мнение и ежедневно принимает витамин D, – пишет издание Guardian.

Г-н Джонс отметил, что сегодня дети проводят на улице на час меньше, чем 10 лет назад, а шотландские дети вообще находятся меньше времени на солнце, чем любые другие дети мира.

Он сказал, что рахит, который британские врачи считали преодоленным в 1950-х годах, является на сегодняшний день настоящей проблемой.

Г-н Джонс отметил преимущества солнечного света и витамина D на здоровье. Он обратил внимание на то, что рассеянный склероз чаще встречается на севере Канады и очень редко в тропических странах.

Господин Джонс – профессор генетики в Университетском колледже Лондона, Великобритания, и считается одним из лучших популяризаторов науки своего времени.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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