В Ираке троих французов приговорили к смертной казни за членство в ИГИЛ

Иракский суд приговорил к смертной казни трех граждан Франции, признав их виновными в присоединении к Исламскому государству.

Решение было принято еще 15 мая, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает Укринформ со ссылкой на The Defense Post.

«Иракский суд в воскресенье, 15 мая, приговорил трех французских граждан к смертной казни после того, как они были признаны виновными в присоединении к Исламской государства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что захваченные в Сирии демократическими силами граждане Франции Кевин Гоно, Леонард Лопес и Салим Мачо стали первыми членами ИГИЛ с французским паспортом, которые получили смертные приговоры в Ираке. Они были среди, по меньшей мере, 12 французских граждан, которых Сирия передала Багдаду в феврале.

Осужденные имеют 30 дней на подачу апелляции.

Ранее Ирак предлагал судить иностранных сторонников ИГИЛ, если их не будут забирать правительства стран происхождения, при условии, что Коалиция против ИГИЛ оплатит судебные расходы.

В Ираке уже состоялись судебные заседания в отношении нескольких сотен иностранных членов ИГИЛ, а другие находятся в тюрьме в Багдаде, ожидая суда.

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