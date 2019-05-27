В Верховный суд поступило два иска относительно незаконного назначения Богдана главой АП

В Верховный суд поступили два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда на своей странице в Facebook.

«В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа Президента Украины от 21.05.2019 года № 304/2019 «О назначении А.Богдана главой Администрации Президента Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления поданы в канцелярию суда 24 мая общественной организацией «Общественный люстрационный комитет» и физическим лицом.

Дела зарегистрированы под номерами 9901/283/19 и 9901/284/19.

В Верховном суде подчеркнули, что в течение пяти дней со дня подачи исков будет вынесено постановления про следующие процессуальные действия.

Напомним, 21 мая Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента Украины.

В команде Зеленского признали, что назначили его из-за того, что только он знает, «как все устроено» в коридорах власти.

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