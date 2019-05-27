В Тель-Авиве прошли массовые демонстрации против Нетаньяху

В центре Тель-Авива десятки тысяч людей протестовали против попыток премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху внести поправки в законодательство, которые ограничат полномочия Верховного суда и предоставят премьеру иммунитет от уголовного преследования.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что демонстрацию под лозунгом «Оборонный щит демократии» организовали блок партий «Кахоль-лаван», левоцентристская социал-демократическая партия «Авода», социал-демократическая партия «Мерец» и общественные организации.

«Мы не позволим Нетаньяху втянуть Израиль в опасный турецкий стиль законодательства, в котором правитель является выше закона», – заявили организаторы демонстрации на странице в Facebook.

Участники акции также протестовали против стремления Нетаньяха сформировать коалицию с правыми и ультраортодоксальными партиями, которые, по мнению демонстрантов, могут ослабить судебную систему и демократию в стране.

«Многие из митингующих пришли на демонстрацию в красных фесках, напоминающие официальный головной убор жителей Османской империи, и принесли с собой портреты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и плакаты с надписями: «Эрдоган уже здесь», – говорится в сообщении.

«Мы не будем молчать, не поддадимся ненависти и не пойдем на поводу у провокаций. Мы не позволим Израилю превратиться в частные владения султана», – заявил экс-глава генштаба Армии обороны Израиля и сопредседатель центристского блока партий «Кахоль-лаван» Бени Ганц.

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