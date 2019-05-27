В России мужчина с ножом напал на редакцию газеты коммунистов: не захотели печатать статью о Сталине

Сегодня, 27 мая, в Ставрополе мужчина с ножом напал на людей в редакции газеты «Родина», официального издания краевого отделения КПРФ. В результате ранены четыре человека.

Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров, информирует Медуза.

По словам чиновника, угрозы жизни пострадавших нет.

Как сообщил депутат районного совета Виктор Лозовой, ранения получил главный редактор газеты Николай Бондаренко, а также трое сотрудников крайкома КПРФ.

По данным издания Baza, их имена – Виталий Гушло, Виктор Зиновьев и Владимир Таций. Зиновьев и Таций упоминаются в списке членов редколлегии «Родина».

Нападавший задержан. Официальной информации о его личности пока нет. По информации Baza, он стоит на учете в психдиспансере. Это подтвердил «Интерфаксу» и депутат Лозовой.

Baza пишет, что нападавшего зовут Константин Сиднев. 22 мая мужчина с таким именем был объявлен в розыск, как пропавший без вести. В объявлении говорилось, что он филолог и пропал по дороге в библиотеку в Ставрополе.

Причиной нападения якобы стал отказ журналистов печатать его материал, посвященный Иосифу Сталину, лидеру КПРФ Геннадия Зюганова и бывшему кандидату в президенты России от этой партии Павлу Грудинину, пишет Baza.

По словам депутата Лозового, нападающему не отказали, а пообещали рассмотреть статью на редколлегии.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.