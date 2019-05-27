В России горит десантный корабль: видео

В российском порту Североморск загорелся десантный корабль Северного флота «Митрофан Москаленко».

«Североморск. Большой десантный корабль Северного флота «Митрофан Москаленко» горит в порту», – написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан и опубликовал видео.

Местные газеты пишут. что пожар начался на 206-м заводе. Корабли стоят там в ожидании утилизации.

По словам очевидцев, горит корабль не в первый раз.

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