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Новости » Мир 27 мая, 2019, 23:59
В Париже обыскивают все самолеты российской авиакомпании

Все самолеты «Аэрофлота», прибывающих из Москвы в Париж, проверяют в аэропорту французской столицы после получения письма с угрозами.

По этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени Шарля де Голля, передает РИА «Новости».

«Это был довольно веселое письмо, но из соображений безопасности мы должны проверять все борта», – сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что проверку прошли пассажиры двух самолетов и их багаж, еще одному борту проверка должна быть.

«Угроза касалась сегодняшнего дня, так что, надеюсь, это сегодня закончится. На бортах абсолютно ничего не нашли, но мы были обязаны проверить», – добавил представитель пресс-службы.

 
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РоссияФранцияаэрофлотновости мира
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