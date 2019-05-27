В ОРДЛО начали принудительную паспортизацию «первоочередной категории» населения – разведка

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали меры по оформлению российских паспортов местным жителям т.н. «первоочередной категории».

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали меры по оформлению российских паспортов местным жителям т.н. «первоочередной категории» (сотрудникам оккупационных администраций, «государственных» учреждений и силовых структур, в т.ч. военнослужащим 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ)», – говорится в сообщении.

Как отмечается, командиры подразделений российско-оккупационных войск в принудительном порядке собирают деньги с подчиненного личного состава с целью исполнения распоряжения командования по паспортизации. При этом, получение российских паспортов по ускоренной процедуре стоит значительно дороже, чем оплата их официального оформления.

«В то же время, среди местного населения ходят опасения, что в случае возобновления активных боевых действий большинство новоявленных «граждан РФ» дезертируют на российскую территорию», – добавили в ведомстве.

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