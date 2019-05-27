В Одессе бунт в колонии: 15 заключенных сбежали, здание горит

В Одессе вспыхнул мятеж в Южной исправительной колонии общего режима №51, на Люстдорфской дороге.

Как сообщает местное издание Думская, здание пенитенциарного учреждения горит.

Издание отмечает, что есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятие заложников.

«Очевидцы говорят о массовом бегстве – не менее 15 заключенных укрывшихся в частном секторе», – пишет «Думская».

Сообщается также, что задержаны шесть человек, которые пришли поддержать задержанных.

«Заключенные из колонии сообщают, что сейчас спецназ крайне жестко расправляется с мятежниками», – пишет издание.

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