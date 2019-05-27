В новом составе Европарламента преобладают друзья Украины, – Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что в новом составе Европарламента преобладают политики, которые положительно относятся к Украине.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избиратели. Заодно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают. Залог нашего общего успеха – дружба и европейские ценности», – говорится в сообщении.

Читайте также: Популисты и ультраправые провалились на выборах в Европарламент в Нидерландах

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.