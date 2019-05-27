В Луцком зоопарке устроили День тигра

Необычный праздник – День тигра – провели в коммунальном зоопарка в Луцке.

Об этом ИA ZIK сообщили в КП «Луцкий зоопарк».

Праздник не случайно организовали в мае – именно в этом месяце у всех луцких полосатых день рождения.

Погода решила поспособствовать тому, чтобы на именины прибыло больше гостей. Поэтому солнышко дарило тепло, ветерок – свежесть, а цветочно-зеленые пейзажи радовали и глаз, и душу.

ФОТО: Олег Миткевич

Развлечения начали с дискотеки, причем не обычной, а с конкурсами. Другие гости активно формировали команды, чтобы принять участие в квесте. Участникам не выставили никаких ограничивающих условий относительно возраста, поэтому был еще вопрос, кому отгадывание загадок и веселые перебежки с локации на локацию принесли больше удовольствия – детям или взрослым.

ФОТО: Олег Миткевич

Во время квеста пришлось и кроссворды с ребусами решать, и задачи на логику выполнять, и над хитроумными вопросами поразмыслить. Все так старались, что команды пришли к финишу с небольшой разницей во времени. А на память о конкурси получили рекламную продукцию Луцкого зоопарка.

«Еще одной изюминкой действа стало показательное кормление. А поскольку эти большие кошечки тоже нуждаются в развлечениях, обед им «усложнили» – мясо и яйца 4-летние тигры Тамерлан и Аида искали в коробках, а годовалая Триша – доставала из специальной подвески. В восторге были и полосатые, и зрители.

ФОТО: Олег Миткевич

Как отметила директор Луцкого зоопарка Людмила Денисенко, День тигра – это уже их традиция с «трехлетним стажем». И каждый раз действо собирает больше и больше посетителей.

«Наши гости любят тематические праздники в зоопарке. И в сезон отдыха их будет немало, поэтому нужно просто следить за обновлениями на нашей странице и приходить в место самого комфортного отдыха на природе в пределах Луцка», – заверила она.

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