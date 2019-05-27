В «Демальянсе» назвали глупостью идею Вакарчука не брать бывших депутатов в список

Лидер партии «Демальянс» Василий Гацко назвал глупостью идею музыканта и руководителя партии «Голос» Святослава Вакарчука не брать бывших депутатов партийного списка.

Об этом он сказал в интервью «Главкому».

«С точки зрения продажи политического продукта избирателю, это может сыграть какую-то роль. Такая себе новая форма политического маркетинга, – признает Гацко. – Но, честно говоря, я считаю, что это ерунда».

По мнению политика, Вакарчук больше потеряет, когда не будет бывших депутатов в списке своей партии, чем приобретет.

«Есть народные депутаты, в частности и в нынешнем парламенте, которые достойны того, чтобы быть представленными в следующем. Если он отправит их на мажоритарные округа, то фактически их сольет», – заявляет лидер партии «Демальянс».

Как сообщалось, на съезде партии «Голос» лидер политсилы Святослав Вакарчук предложит не включать в список действующих депутатов Верховной Рады. «Тех из них, кого избиратели уже знают за эффективность и порядочность, «Голос» поддержит на округах», – уточнили в пресс-службе.

16 мая Вакарчук сообщил, что идет на выборы в Верховную Раду с партией «Голос», и что он не взял ни копейки от олигархов.

Вакарчук также представил нескольких членов своей команды – бывший заместитель министра экономразвития и торговли Юлия Клименко, Ярослав Юрчишин с Transparency International Украина, член-корреспондент академии медицинских наук Юрий Соколов, «киборг» Андрей Шараскин («Богема»), и.о. главы Одесской ОГА (2016-2017 гг) Соломия Бобровская.

Вакарчук также озвучил пять тезисов, с которыми пойдет на выборы.

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. Указ о роспуске Рады уже вступил в силу.

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