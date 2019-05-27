В БПП прокомментировали отставку правительства Гройсмана

Фракция «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Украины не будет голосовать за отставку Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом.

Об этом в эфире Общественного заявил народный депутат от БПП Григорий Шверк.

«Было бы странно если бы мы его поддержали, потому что это Кабмин, который мы выбирали в свое время. Поэтому конечно не будем поддерживать отставку», – заявил он.

По мнению депутата, без голосов БПП, голосование за отставку правительства не будет результативным.

«В этом парламенте один раз, кажется, была ситуация когда какой-то закон приняли без голосов «Блока Петра Порошенко», – заявил Шверк.

В свою очередь, депутат от «Батькивщины» Сергей Евтушок заявил, что его фракция будет голосовать за отставку Кабмина.

«Очевидно. Мы не согласны с той политикой... Если сейчас украинский парламент не станет надежной опорой для нового правительства и новоизбранного президента, тогда извините но мы можем оказаться в очень не хорошей ситуации», – подчеркнул он.

Напомним, во время инаугурации 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду. Он также призвал Кабинет министров Украины «взять бумагу и ручку и подумать о будущих поколениях, а не о выборах».

В тот же день Гройсман объявил, что уходит в отставку с должности главы правительства.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.