Украинские студенты попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две студентки из Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Украины в Польше.

Авария при участии украинских студентов, которые учатся в варшавских ВУЗах, произошла в субботу, 25 мая, в районе Долины Служевской.

«В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВДиП (Министерства внутренних дел и администрации Польши, – ред.). Из Украины уже прибыли родственники пострадавших. Вчера в больнице обеих студенток посетила консул, которая пообщалась с девочками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из вузов, где учится одна из девушек», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

Читайте больше новостей на тему: ДТП

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.