Украинские студенты попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две студентки из Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Украины в Польше.
Авария при участии украинских студентов, которые учатся в варшавских ВУЗах, произошла в субботу, 25 мая, в районе Долины Служевской.
«В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВДиП (Министерства внутренних дел и администрации Польши, – ред.). Из Украины уже прибыли родственники пострадавших. Вчера в больнице обеих студенток посетила консул, которая пообщалась с девочками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из вузов, где учится одна из девушек», – сказано в сообщении.
Также отмечается, что дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.
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