Трибунал нам не указ: Российский суд отклонил апелляции всех 24 украинских моряков

В настоящее время в отношении всех 24 украинских военнопленных моряков Мосгорсуд отклонил апелляции.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Адвокат сообщил, что моряки остаются под стражей до конца июля.

«Постановление Лефортовского районного суда, которым морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобу защиты без удовлетворения. Срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года», – напомнил адвокат.

Полозов заявил, что решение трибунала ООН не произвело никакого впечатления на суд в РФ.

Как ранее сообщалось, Международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков.

25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе катера украинских Военно-морских сил «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. РФ захватила 24 украинских моряков, которых ООН признала военнопленными.

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