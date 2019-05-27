Технический перенос запуска энергорынка в Украине является нецелесообразным, – президент «Энергоатома»

Технический перенос срока запуска нового энергорынка в Украине является нецелесообразным, поскольку будет способствовать безответственному невыполнению отдельными участниками рынка и органами власти возложенных на них обязанностей.

Об этом говорится в письме президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского в адрес заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса Александра Домбровского, сообщает издание Gazeta.ua.

«Компания с пониманием относится к тем объективным причинам, при которых своевременное внедрение полномасштабного нового рынка электрической энергии может стать невозможным. Вместе с тем, считаем простой технический перенос срока открытия рынка нецелесообразным, поскольку это будет способствовать дальнейшему безответственному невыполнению отдельными участниками рынка и органами государственной власти обязанностей, возложенных на них законом Украины «О рынке электрической энергии», и настаиваем в начале действия нового рынка с 1 июля 2019 года», – указано в письме.

Юрий Недашковский отметил, что компания заинтересована в скорейшем внедрении полномасштабного конкурентного рынка. Как говорится в письме, это позволит получать справедливую рыночную цену и своевременную оплату за реализованную электроэнергию.

Среди вопросов, которые следует в первую очередь решить для своевременного запуска энергорынка, Недашковский называет, в частности, разработку и принятие ряда подзаконных актов, регулирующих деятельность на рынке электрической энергии, ликвидацию перекрестного субсидирования, урегулирование задолженности на энергорынке и тому подобное. Он заверил, что компания готова участвовать в работе Комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности при обработке проблемных вопросов своевременного запуска нового рынка электрической энергии.

Напомним, Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности призвал КМУ, депутатов ВРУ, НКРЕКП и советника Президента Украины обеспечить своевременный запуск нового энергорынка.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.