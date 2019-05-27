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Новости » Политика 27 мая, 2019, 19:33
Советник Зеленского прибыл в Берлин

Внешнеполитический советник Президента Владимира Зеленского Вадим Пристайко прибыл в Берлин.

Об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Символично, что свой первый зарубежный визит Заместитель Главы АПУ, внешнеполитический советник Президента Владимира Зеленского, посол Вадим Пристайко, осуществляет именно в Берлин! Ведь украинско-немецкие отношения имеют характер подлинного стратегического партнерства», – написал Мельник.

 
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