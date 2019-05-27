Смоленская катастрофа: Польские следователи исследуют обломки самолета Качиньского

Польские следователи прибыли в Смоленск для проведения исследования обломков правительственного самолета Ту-154, который разбился 10 апреля 2010 года.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.
Незадолго до 9.00 по местному времени автомобиль со следователями въехал на территорию военного аэродрома Смоленск-Северный.
Обломки размещены в импровизированном ангаре в аэропорту Смоленск-Северный.
Польская сторона сможет вновь провести осмотр агрегатов, узлов и конструктивных элементов самолета в аэропорту Смоленска.
Польская сторона уже 12 раз изучала в России доказательства.
Как сообщалось, главной темой первой за пять лет встречи глав МИД России и Польши стало возвращение обломков самолета Ту-154М, разбившегося в апреле 2010 года под Смоленском.
В середине апреля 2018 года подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится о том, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.
В катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с женой Марией.