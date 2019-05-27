Смоленская катастрофа: Польские следователи исследуют обломки самолета Качиньского

Польские следователи прибыли в Смоленск для проведения исследования обломков правительственного самолета Ту-154, который разбился 10 апреля 2010 года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Незадолго до 9.00 по местному времени автомобиль со следователями въехал на территорию военного аэродрома Смоленск-Северный.

Обломки размещены в импровизированном ангаре в аэропорту Смоленск-Северный.

Польская сторона сможет вновь провести осмотр агрегатов, узлов и конструктивных элементов самолета в аэропорту Смоленска.

Польская сторона уже 12 раз изучала в России доказательства.

Как сообщалось, главной темой первой за пять лет встречи глав МИД России и Польши стало возвращение обломков самолета Ту-154М, разбившегося в апреле 2010 года под Смоленском.

В середине апреля 2018 года подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится о том, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.

В катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с женой Марией.

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