Сформирован рейтинг городов с самым дорогим общественным транспортом, – исследование

Первым в списке оказался Лондон – в нем проездной на месяц обойдется почти в 180$.

Аналитики Deutsche Bank опубликовали ежегодный обзор цен и уровень жизни в мире, сообщает ТСН со ссылкой на dbresearch.com.

В исследовании есть информация и о том, сколько стоит месячный билет на общественный транспорт в 55 крупных городах.

Первую строчку в рейтинге занял Лондон – в нем проездной на месяц обойдется почти в 180$. Кроме того, в британской столице самые высокие средние расходы на аренду автомобилей. Далее в рейтинге – Дублин, Окленд, Токио и Нью-Йорк. В этих городах пассажиры тратят на общественный транспорт от 121 до 128$ в месяц.

Меньше всего тратят на общественный транспорт пассажиры в Мехико, Мумбаи и Буэнос-Айресе – меньше 20$.

Также Deutsche Bank провели исследование стоимости чашки кофе, билета в кинотеатр, абонемента в тренажерный зал и прочее. Города с лучшим индексом качества жизни аналитики признали Цюрих, Веллингтон, новая зеландия и Копенгаген. На последней строчке в списке оказались Манила, Пекин и Лагос.

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