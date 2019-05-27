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Новости » Мир 27 мая, 2019, 12:28
Румыны штурмовали собственное посольство в Гааге из-за очередей на выборах в Европарламент

Румыны штурмовали посольство в Гааге из-за больших очередей на выборах в Европейский парламент. Вмешалась полиция.

Об этом сообщает Европейская правда.

Полиция Нидерландов вынуждена была вмешаться в ситуацию, когда несколько сотен человек попытались ворваться в румынское консульство в Гааге.

В Нидерландах проживают около 30 тысяч румын, они могли проголосовать в Гааге или в консульстве в Димени. Очевидцы сообщают, что люди стояли в очередях по 6-7 часов, но все все равно не успели проголосовать. После завершения голосования в 21:00 люди начали выбивать двери и прорываться в помещения дипломатического учреждения, полицейским пришлось применить силу, чтобы разогнать толпу.

По данным румынских СМИ, проблемы с очередями были практически на всех румынских зарубежных участках, в том числе в Брюсселе, Лондоне, Риме, Вене, Праге, Париже, Берлине и других городах.

Избирательная комиссии Румынии сообщила, что за рубежом в воскресенье проголосовали 294 361 граждан.

 

Напомним, Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов впервые потеряли большинство и не смогут сформировать «большую коалицию» в Европарламенте без поддержки других сил на фоне увеличения поддержки либералов, зеленых и националистов.
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ЕвропарламентРумыниявыборыновости мираГаага
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