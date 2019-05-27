Румыны штурмовали собственное посольство в Гааге из-за очередей на выборах в Европарламент

Румыны штурмовали посольство в Гааге из-за больших очередей на выборах в Европейский парламент. Вмешалась полиция.
Об этом сообщает Европейская правда.
Полиция Нидерландов вынуждена была вмешаться в ситуацию, когда несколько сотен человек попытались ворваться в румынское консульство в Гааге.
В Нидерландах проживают около 30 тысяч румын, они могли проголосовать в Гааге или в консульстве в Димени. Очевидцы сообщают, что люди стояли в очередях по 6-7 часов, но все все равно не успели проголосовать. После завершения голосования в 21:00 люди начали выбивать двери и прорываться в помещения дипломатического учреждения, полицейским пришлось применить силу, чтобы разогнать толпу.
По данным румынских СМИ, проблемы с очередями были практически на всех румынских зарубежных участках, в том числе в Брюсселе, Лондоне, Риме, Вене, Праге, Париже, Берлине и других городах.
Избирательная комиссии Румынии сообщила, что за рубежом в воскресенье проголосовали 294 361 граждан.
De ME slaat boze Roemenen die konden stemmen bij Roemeense ambassade. #EUelections2019 #romania pic.twitter.com/Gslr3erWla— robert bas (@robertpbas) 26 мая 2019 г.
Напомним, Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов впервые потеряли большинство и не смогут сформировать «большую коалицию» в Европарламенте без поддержки других сил на фоне увеличения поддержки либералов, зеленых и националистов.